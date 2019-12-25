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Турция будет отстаивать недопуск военных кораблей в проливы
Сегодня, 11:56
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Турция будет отстаивать недопуск военных кораблей в проливы

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Анкара продолжит выполнять предусмотренные по Конвенции Монтрё обязательства.

Власти из Анкары намерены и дальше не пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации  в акватории Черного моря. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились представители кабинета министров Турции.

Турция намерена твердо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море.

собеседник СМИ

Иностранный эксперт добавил, что эта позиция властей основывается на необходимости сохранять сложившийся правовой режим проливов, а также обеспечивать региональную стабильность. Источник пояснил, что Конвенция Монтрё остается ключевым международным механизмом. Документ контролирует проход военных кораблей по участку.

Генконсульство РФ подтвердило, что в Босфоре нашли тело пловца Свечникова.

Фото: pxhere.com

Теги: босфор, дарданеллы, конвенция монтрё, турция
Категории: Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

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