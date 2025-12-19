  1. Главная
Генконсульство РФ подтвердило, что в Босфоре нашли тело пловца Свечникова
Сегодня, 10:18
Российские дипломаты подтвердили, что турецкие власти обнаружили тело погибшего пловца.

Российское Генеральное консульство в Стамбуле подтвердило, что по результатам проведенной ДНК-экспертизы удалось подтвердить информацию о том, что  найденное во вторник в проливе Босфор, вблизи района Башикташ на набережной Бебек, тело мужчины принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Дипломаты выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

С прискорбием сообщаем, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января, принадлежит российскому пловцу Н. А. Свечникову. Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии.

сообщение от  дипломатического ведомства Москвы в Турции

Родственница Свечникова почти уверена, что в Босфоре обнаружено его тело.

Фото: Вконтакте / Генеральное консульство России в Стамбуле

