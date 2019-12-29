Эрдоган рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Они пройдут 5 марта

Президент Турции прокомментировал журналистам ход операции "Весенний щит". Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция хочет достичь поставленных задач и остановить войну в Сирии.

- Для этого наряду с усилиями "на местах" мы задействовали все дипломатические каналы, - сказал турецкий лидер.

Переговоры лидеров России и Турции пройдут в Москве 5 марта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал будущую встречу "непростой".

Ранее Турция заявила об уничтожении российских "Панцирей" и "Буков".

Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME