Эрдоган рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции прокомментировал журналистам ход операции "Весенний щит". Об этом сообщает агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, Турция хочет достичь поставленных задач и остановить войну в Сирии.
- Для этого наряду с усилиями "на местах" мы задействовали все дипломатические каналы, - сказал турецкий лидер.
Переговоры лидеров России и Турции пройдут в Москве 5 марта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал будущую встречу "непростой".
Ранее Турция заявила об уничтожении российских "Панцирей" и "Буков".
Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME
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