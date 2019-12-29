Военные предоставили список уничтоженного оружия РФ в Идлибе.

Турция заявила об уничтожении российских "Панцирей" и "Буков", пяти вертолетов. Ликвидированы 23 танка и 23 самоходных и полевых орудий. Об этом заявил министр обороны из Анкары Хулуси Акар журналистам Anadolu.

Армия нанесла артиллерийские удары в ответ на нападение правительственных войск Сирии. Силы Дамаска напали на турок 27 февраля в районе Идлиба. В результате операции погибли 33 военнослужащих Турции и еще 32 человека получили ранения. Акар добавил, что Россия была предупреждена о дислокации сил Анкары в Идлибе.

Ранее в США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач".

Видео: YouTube/Al Jazeera English