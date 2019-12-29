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Сегодня, 20:13
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Rybka123

Уничтожение Турцией "Панциря-С1" в Сирии сняли на видео

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Пока никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

В Сети опубликовано видео, где турецкий беспилотник уничтожает российский ЗРПК "Панцирь-С1". По некоторым данным ролик был снят в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".

Удар был нанесен по ракетному комплексу обычной ракетой "воздух-поверхность". По каким-то причинам радары ЗРПК не зафиксировали беспилотник. 

По иным данным, ракетный удар по "Панцирь-С1" был снят не в Сирии, а в Ливии. Туда  российский комплекс был экспортирован из ОАЭ.

Пока никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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