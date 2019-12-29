Уничтожение Турцией "Панциря-С1" в Сирии сняли на видео

Пока никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

В Сети опубликовано видео, где турецкий беспилотник уничтожает российский ЗРПК "Панцирь-С1". По некоторым данным ролик был снят в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".

Удар был нанесен по ракетному комплексу обычной ракетой "воздух-поверхность". По каким-то причинам радары ЗРПК не зафиксировали беспилотник.

По иным данным, ракетный удар по "Панцирь-С1" был снят не в Сирии, а в Ливии. Туда российский комплекс был экспортирован из ОАЭ.

Пока никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.