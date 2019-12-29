В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе. Турция попала под авиаудар, так как военные находились среди наступающих на позиции правительственных сил. Боевики пытались отбить территорию у сил Асада. Солдаты из Анкары попали под обстрел недалеко от населенного пункта Бехун.
Согласно переданным координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться
прокомментировали силовики
Там сирийцы боролись с террористами из запрещенной в РФ "Хайят Тахрир Аш-Шам". Наступление велось по широкому фронту. В Центре по примирению враждующих сторон напомнили, что регулярно запрашивают координаты нахождения Турции в регионе. Это позволит вовремя предупредить сторонников.
Ранее Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе.
Видео: YouTube/Al Jazeera English
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