Турков не должно было быть в районе города Бехун.

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе. Турция попала под авиаудар, так как военные находились среди наступающих на позиции правительственных сил. Боевики пытались отбить территорию у сил Асада. Солдаты из Анкары попали под обстрел недалеко от населенного пункта Бехун.

Согласно переданным координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться прокомментировали силовики

Там сирийцы боролись с террористами из запрещенной в РФ "Хайят Тахрир Аш-Шам". Наступление велось по широкому фронту. В Центре по примирению враждующих сторон напомнили, что регулярно запрашивают координаты нахождения Турции в регионе. Это позволит вовремя предупредить сторонников.

Ранее Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English