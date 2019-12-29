Российские вертолеты назвали убийцами ударных вертолетов США.

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач". The National Interest заявил, что вооружение РФ способно уничтожить самолеты пятого поколения F-35 и F-22. Преимуществом противника американцев станет тактика атак из засады.

Разместившийся за прикрытием местности вертолет Ми-28НМ сможет нанести неожиданный ракетный удар. Целью станут боевые машины, которые будут проезжать мимо российских военных. Автор статьи называет Ми-28НМ с убийцами ударных вертолетов США "Апачей".

Напомним, что Ми-28НМ - преемник "летающего танка" Ми-24 времен холодной войны.

Ранее в 2021 году будут заложены два подводных ракетоносца "Борей-А".

Видео: YouTube/Минобороны России