В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач". The National Interest заявил, что вооружение РФ способно уничтожить самолеты пятого поколения F-35 и F-22. Преимуществом противника американцев станет тактика атак из засады.
Разместившийся за прикрытием местности вертолет Ми-28НМ сможет нанести неожиданный ракетный удар. Целью станут боевые машины, которые будут проезжать мимо российских военных. Автор статьи называет Ми-28НМ с убийцами ударных вертолетов США "Апачей".
Напомним, что Ми-28НМ - преемник "летающего танка" Ми-24 времен холодной войны.
Ранее в 2021 году будут заложены два подводных ракетоносца "Борей-А".
Видео: YouTube/Минобороны России
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