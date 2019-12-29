Они станут 11 и 12 АПЛ проекта.

В 2021 году будут заложены два подводных ракетоносца "Борей-А". Два стратегических АПЛ проекта 955А будут создаваться на "Севмаше". Об этом сообщили в "ТАССе".

В августе 2020 года Минобороны РФ и Объединённая судостроительная корпорация заключат контракт. Документ планируется подписать во время форума Армия-2020. Ракетоносцы должны быть переданы военнослужащим России до 2027 года.

Напомним, что еще два "Борея-А" заложат в Северодвинске на 9 мая 2020 года. Они станут 9 и 10 объектом данного проекта.

Ранее National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.

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