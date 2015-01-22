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Ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря

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Его продолжительность составила более 11 часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Полет выполнялся вблизи западного побережья Аляски. Его продолжительность составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см. В военном ведомстве отметили ,что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, плановый полет, ракетоносец, ту-95мс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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