Удар по позициям противника нанесли с применением бомбы ОДАБ-1500

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по пункту дислокации украинских войск под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар по позициям противника нанесла оперативно-тактическая авиация с применением бомбы ОДАБ-1500. В результате выполненной боевой задачи потери ВСУ составили до 40 боевиков и до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области.

Видео: Минобороны России