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Минобороны: российские войска нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском

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Удар по позициям противника нанесли с применением бомбы ОДАБ-1500

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по пункту дислокации украинских войск под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар по позициям противника нанесла оперативно-тактическая авиация с применением бомбы ОДАБ-1500. В результате выполненной боевой задачи потери ВСУ составили до 40 боевиков и до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, купянск, минобороны россии, пункт временной дислокации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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