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Истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области

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В ходе выполнения боевых задач истребители отработали патрулирование в заданном районе.

Экипажи истребителей Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ходе выполнения боевых задач истребители отработали патрулирование в заданном районе. Также были отработаны прикрытие действий самолетов и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат".

Видео: МЧС России

Теги: истребитель, курская область, патрулирование, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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