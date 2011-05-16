Истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области

В ходе выполнения боевых задач истребители отработали патрулирование в заданном районе.

Экипажи истребителей Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ходе выполнения боевых задач истребители отработали патрулирование в заданном районе. Также были отработаны прикрытие действий самолетов и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

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Видео: МЧС России