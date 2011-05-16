Истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области

Экипажи истребителей Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ходе выполнения боевых задач истребители отработали патрулирование в заданном районе. Также были отработаны прикрытие действий самолетов и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Ранее Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат".
Видео: МЧС России
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