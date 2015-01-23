Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат". Об этом он заявил журналистам.
В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях баллистической ракеты. По словам Пескова, власти не располагают никакой информацией на этот счет.
Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
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