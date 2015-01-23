В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях баллистической ракеты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат". Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях баллистической ракеты. По словам Пескова, власти не располагают никакой информацией на этот счет.

Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries.

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