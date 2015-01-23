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Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат"

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В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях баллистической ракеты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат". Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях баллистической ракеты. По словам Пескова, власти не располагают никакой информацией на этот счет.

Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, минобороны россии, пресс-секретарь президента россии, ракета сармат
Категории: Лента новостей, Новости России,

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