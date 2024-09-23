Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries. Его слова приводит "РИА Новости".
В Кремле высказались об инциденте со стрельбой в офисе Wildberries в Москве, в результате которой погибли двое человек. По словам Пескова, конфликт вокруг компании не является темой для комментариев властей.
Упомянутые события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранители.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца.
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