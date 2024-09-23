  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:09
152
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries

0 0

По его словам, конфликт вокруг компании не является темой для комментариев властей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries. Его слова приводит "РИА Новости".

В Кремле высказались об инциденте со стрельбой в офисе Wildberries в Москве, в результате которой погибли двое человек. По словам Пескова, конфликт вокруг компании не является темой для комментариев властей.

Упомянутые события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранители.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: wildberries, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии