По его словам, конфликт вокруг компании не является темой для комментариев властей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries. Его слова приводит "РИА Новости".

В Кремле высказались об инциденте со стрельбой в офисе Wildberries в Москве, в результате которой погибли двое человек. По словам Пескова, конфликт вокруг компании не является темой для комментариев властей.

Упомянутые события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранители. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца.

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