Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца

По его словам, эта одержимость проявляется у всех по-разному.

Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

В Кремле прокомментировали заявление генсека НАТО Йенс Столтенберг, в котором тот отметил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой. Песков заявил, что западные страны намерены воевать с Москвой до последнего украинца. По его словам, эта одержимость проявляется у всех по-разному.

Ранее Песков прокомментировал обстановку в США перед выборами.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН