  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
149
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ

0 0

Экипажи прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в ходе проверки Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Отмечается, что ракетоносцы продолжат патрулирование других районов и проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. Также в военном ведомстве отметили, что все полеты проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С".

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, ракетоносец, тихоокеанский флот, ту-95мс
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии