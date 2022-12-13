Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ

Экипажи прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в ходе проверки Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Отмечается, что ракетоносцы продолжат патрулирование других районов и проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. Также в военном ведомстве отметили, что все полеты проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С".

Видео: Минобороны России