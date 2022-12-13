Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах расчеты реактивных систем наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск. В военном ведомстве отметили, что все поставленные цели уничтожаются гарантированно. Также сообщается, что разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков.
Ранее в Минобороны сообщили, что стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан.
Видео: Минобороны России
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