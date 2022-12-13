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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С"

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Расчеты наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты реактивных систем наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск. В военном ведомстве отметили, что все поставленные цели уничтожаются гарантированно. Также сообщается, что разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо торнадо-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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