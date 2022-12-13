Минобороны РФ: стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан

Cтратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боевой готовности вышли в океан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Проверка боевой готовности сил Тихоокеанского флота проводится по решению президента РФ Владимира Путина. На указанных позициях в акватории Тихого океана были развернуты атомные ракетные крейсера и подводные лодки. Выход атомоходов из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики. Прикрытие отхода атомных подлодок маскировалось постановкой дымовых завес
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.
Видео: Минобороны России
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