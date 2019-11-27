Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года.

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир. Журналисты рассказали, что существуют пять типов действующих или проектируемых АПЛ, способны погубить мир. Еще во времена холодной войны Ohio могла сделать из 288 целей радиоактивный пепел за полчаса. Второй угрожающей субмариной станет американская Columbia, которую начнут изготавливать в 2021 году.

В рейтинге отмечен российский проект 955A "Борей-А". Подлодку назвали самым тихим подводным оружием с баллистическими ракетами. Человечеству также угрожают российский "Дельфин" с ракетами "Синева" и подлодка "Ясень-М" с "Калибрами". Последняя субмарина способна приблизиться к восточному побережью США на расстояние в 2000 км. Ракеты способны долететь до Великих озер.

Ранее National Interest назвал советские танки КВ катастрофой.

Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channe