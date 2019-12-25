Об этом заявил немецкий историк.

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой. По мнению немецких журналистов, они оказались легкой добычей для армии Гитлера. Им не удалось остановить наступление войск во время Второй мировой войны. Эти 47-тонные танки оказались тяжелее любых других. Уязвимость оказалась связана с их неуклюжестью. СМИ ссылается на книгу исследователя Майкла Джонса "Ленинград: на осадном положении". В тексте говорится о том, что в места расположения советских танков фашистам удавалось стягивать тяжелую артиллерию. Она расстреливала боевые машины.

Наиболее успешной модификацией стали КВ-1С, которые были скороходными, более быстрыми и маневренными. Самыми популярными стали танки от тех же разработчиков Т-34, а также тяжелые ИС-1.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

