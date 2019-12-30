Названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

В список попали пять военных машин.

Журнал National Interest назвал пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из них принадлежат России, еще две – США.

В рейтинге оказались подлодки проекта 955 "Борей". Они, по словам автора статьи, являются "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами". Кроме того, в список попали подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и субмарины 885М "Ясень-М". Последние могут подобраться к восточному побережью США на 2 тысячи км и с этого расстояния поразить все цели вплоть до Великих озер.

Из американских подлодок в перечень вошли субмарины типа "Огайо" и новые типа "Колумбия". Некоторые из перечисленных образцов настолько мощные, что могут "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.

Ранее мы писали, что США ввели новые санкции против России.

Видео: YouTube / Wendover Productions, World of Warships Official Channe