США ввели новые санкции против России

Накануне Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения добавил семерых человек в санкционный список.

В среду, 29 января, стало известно о том, что США расширили санкции против России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.

В соответствующем документе говорится о санкциях против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс. Напомним, что именно эта компания занимается поездами дальнего следования в Крым.

Также под ограничения попал врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

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