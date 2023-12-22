Остин: США едва ли помогут Южной Корее в строительстве атомных подводных лодок

Американская администрация при президенте Джо Байдене едва ли поддержит просьбу властей из Южной Кореи о помощи в строительстве атомных подводных лодок. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в 2024 году. Иностранному чиновнику из Вашингтона напомнили о партнерстве в сфере защиты, заключенном между правительствами Австралии, Великобритании и США AUKUS. В рамках такого соглашения планируется создать атомный подводный флот для Канберры. Ведущий мероприятия задал гостю вопрос о том, поддержит ли Минобороны США Южную Корею, если правительство в Сеуле официально попросит Вашингтон о помощи в строительстве атомных подводных лодок.
Я очень сомневаюсь, что мы сможем предпринять еще одну подобную инициативу в ближайшем будущем.
Ллойд Остин, шеф Пентагона
Американец подчеркнул, что США считают Южную Корею своим важным международным союзником. Он пояснил, что Вашингтон полагает, что AUKUS сможет обеспечивать стабильность и безопасность в регионе в течение десятилетий.
Главы Минобороны Китая и США проведут 31 мая переговоры в Сингапуре.
Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies
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