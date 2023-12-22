Остин: США едва ли помогут Южной Корее в строительстве атомных подводных лодок

Глава Пентагона оценил поддержку в формате AUKUS.

Американская администрация при президенте Джо Байдене едва ли поддержит просьбу властей из Южной Кореи о помощи в строительстве атомных подводных лодок. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в 2024 году. Иностранному чиновнику из Вашингтона напомнили о партнерстве в сфере защиты, заключенном между правительствами Австралии, Великобритании и США AUKUS. В рамках такого соглашения планируется создать атомный подводный флот для Канберры. Ведущий мероприятия задал гостю вопрос о том, поддержит ли Минобороны США Южную Корею, если правительство в Сеуле официально попросит Вашингтон о помощи в строительстве атомных подводных лодок.

Я очень сомневаюсь, что мы сможем предпринять еще одну подобную инициативу в ближайшем будущем. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Американец подчеркнул, что США считают Южную Корею своим важным международным союзником. Он пояснил, что Вашингтон полагает, что AUKUS сможет обеспечивать стабильность и безопасность в регионе в течение десятилетий.

Главы Минобороны Китая и США проведут 31 мая переговоры в Сингапуре.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies