Главы Минобороны Китая и США проведут 31 мая переговоры в Сингапуре

Сабрина Сингх заявила, что по результатам встречу Пентагон уведомит журналистов дополнительно.

Главы китайского и американского министерств по обороне Дун Цзюнь и Ллойд Остин проведут двусторонние рабочие переговоры в пятницу, 31 мая. Это мероприятие состоится на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх.

Министр только что приземлился в Сингапуре, возможно даже несколько часов назад, и его встреча с коллегой из КНР состоится завтра, я думаю, во второй половине дня, так что рано утром по нашему времени мы предоставим информацию. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сотрудница Пентагона отказалась сообщать, какие именно темы намерен шеф профильного ведомства США во время встречи с иностранным коллегой. По ее словам, каналы связи между КНР и США в военной сфере "позволяют избежать просчетов" в работе.

В США заявили, что передаваемое Киеву оружие должно применяться на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now