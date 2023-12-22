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В США заявили, что передаваемое Киеву оружие должно применяться на Украине

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Сабрина Сингх подтвердила неизменность позиции Вашингтона по вопросу.

Оружие, предоставляемое американским оборонным министерством киевскому режиму, предназначено для применения на территории Украины, эта позиция в Вашингтоне  не изменилась. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что украинские военнослужащие способны добиться успехов в сражениях, концентрируясь на целях тактического и оперативного масштаба. Она добавила, что это напрямую влияет на региональный конфликт, в пределах существующих границ, но не захватывает более крупные геополитические цели, размещенные на российской территории России.

Наша позиция не менялась. Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх отметила, что ограничения распространяются на оружие, переданное непосредственно Вашингтоном, но при этом у ВСУ находятся на вооружении западное орудие из других стран-союзников. В частности, речь идет о дальнобойных средствах поражения.

Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: всу, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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