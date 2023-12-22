Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России

Сабрина Сингх прокомментировала позицию Пентагона по от правке оружия для ВСУ.

В американском оборонном министерстве верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения воздушных ударов вглубь российской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала СМИ ограничения, введенные властями США по ударам ВСУ вглубь территории РФ.

Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения. Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

По словам сотрудницы Пентагона, Вашингтон отправляет Киеву множество различных вооружений, включая артиллерию, средства обороны дальнего радиуса и средства противовоздушной обороны.

Пентагон подтвердил сообщение о повреждении пирса в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now