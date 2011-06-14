Северный флот отработал уничтожение подлодок в Баренцевом море

Кораблям "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" в выполнении задач помогали вертолеты Ка-27.

Российская корабельная поисково-ударная группа Северного флота провела плановое военное учение в акватории Баренцева моря. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что в маневрах были задействованы экипажи кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Моряки отработали плановые мероприятия боевой подготовки в составе поисково-ударной группы. Работа была организована при взаимодействии с вертолетами Ка-27.

Экипажи кораблей провели ряд учений по своему основному предназначению – поиску подводных лодок, применению противолодочного вооружения. Противодействовали надводным кораблям атомные подводные лодки Северного флота. пресс-служба Минобороны России

Известно, что отечественные боевые суда выполнили атаку подводной лодки условного противника с торпедной стрельбой без боевой части. Огонь по подводной цели российскими военнослужащими выполнялся с практическим боезапасом. Снаряд после выполнения упражнения был обнаружена и поднят из воды экипажем катера-торпедолова. Дале моряки выполнили стрельбу ракетно-бомбовым вооружением группировки кораблей. Добавим, что район тренировок был заранее закрыт для судоходства и полетов авиации.

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Фото и видео: Минобороны России