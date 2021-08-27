ВС России организовали систему противодействия БПЛА на ключевом направлении в ДНР

Российские военнослужащие организовали эффективную систему противодействия беспилотникам на красноармейском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 20 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения при "Центральной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции.

Организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника для защиты позиций российских войск на красноармейском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что бойцы на автомобилях повышенной проходимости и багги оперативно передвигаются между огневыми позициями и в круглосуточном режиме следят за воздушным пространством. Когда специалисты находят беспилотники противника, военные открывают огонь из стрелкового оружия. Таким образом им удается ликвидировать летательные аппараты ВСУ на ключевом направлении для Донецкой народной республики.

Десантники из 120-мм миномета уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России