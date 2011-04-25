Силы ВДВ на СВО выполнили задачу по ликвидации объекта ВСУ.

Росийские военнослужащие из 120-миллиметрового миномета уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на ореховском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 20 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами новороссийских десантников из разведывательного подразделения ВДВ в рамках проведения специальной военной операции. Уадры объективного контроля с дрона зафиксировали попадание по цели.

Разведка передала координаты цели, а минометчики в кратчайшее время нанесли огневое поражение по выявленному пункту управления БПЛА противника. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Юг" в ночное время уничтожила две станции РЭБ ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России