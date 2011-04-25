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Десантники из 120-мм миномета уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

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Силы ВДВ на СВО выполнили задачу по ликвидации объекта ВСУ.

Росийские военнослужащие из 120-миллиметрового миномета уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на ореховском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 20 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами  новороссийских  десантников из разведывательного подразделения ВДВ в рамках проведения специальной военной операции. Уадры объективного контроля с дрона зафиксировали попадание по цели. 

Разведка передала координаты цели, а минометчики в кратчайшее время нанесли огневое поражение по выявленному пункту управления БПЛА противника.

пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Юг" в ночное время уничтожила две станции РЭБ ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллеря, беспилотники, вдв, всу, десант, минобороны, ореховское направление, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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