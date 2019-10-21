Группировка "Юг" в ночное время уничтожила две станции РЭБ ВСУ

Также FPV-дроны уничтожили антенны связи ВСУ в районе Богатыря.

Расчеты FPV-дронов ВС РФ на северском направлении уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины в ночное время суток.Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 7-й отдельной мотострелковой бригады при "Южной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. Благодаря слаженным действиям наших бойцов и систем, противник лишился прикрытия от беспилотников российских подразделений.

Комплексы противодействия нашим беспилотным летательным аппаратам были обнаружены благодаря радиоэлектронной разведке в районе населенного пункта Серебрянка на северском направлении СВО. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно расчеты FPV-дронов "Южной" группировки войск поразили антенны связи и управления, а также ретрансляторы БПЛА при армии киевского режима, размещенные в районе населенного пункта Богатырь на территории Донецкой народной республики. По выявленным отечественными разведывательными дронами целям противника были нанесены точечные удары. В результате ВСУ лишились не менее трех коммуникационных систем.

Расчет "Града" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России