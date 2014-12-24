Задача реализована "Днепром" в рамках СВО.

Российский экипаж реактивной системы залпового огня БМ -21 "Град" уничтожил два расчета и пункт управления беспилотников при Вооруженных силах Украины, размещенных на правом берегу реки Днепр. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 80-й отдельной (арктической) мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" Вооруженных сил страны в рамках проведения специальной военной операции на территории Херсонской области. Информацией о выполненной задаче командования поделился глава нового региона страны Владимир Сальдо.

В ходе боевой работы расчетом БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" были уничтожены два украинских расчета операторов беспилотников и пункт управления БПЛА ВСУ, находившиеся в заброшенных постройках на правом берегу Днепра в Херсонской области. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что артиллерийские на СВО расчеты постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением цели противника они выезжают из укрытия на огневые позиции, где оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным объектам ВСУ. Корректировка стрельбы ведется операторами дронов в режиме реального времени.

В Минобороны РФ поделились подробностями освобождения Александрополя в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России