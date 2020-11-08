Задача на СВО выполнена войсками "Центра".

Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Александрополь на территории Донецкой Народной Республике (ДНР) для начала провели масштабную артиллерийскую подготовку. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами "Центральной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что бойцы вошли в поселок на двух бронетранспортерах, чего Вооруженные силы Украины не ожидали. Оперативная высадка штурмовых подразделений в тыл обороны местных боевиков позволила сбить врага с толку.

После этого российские военнослужащие приступили к зачистке участка, вытесняя Вооруженные силы Украины из укрепленных позиций и подвальных помещений. Специалисты применяли FPV-дроны и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с системами сброса снарядов. Удалось ликвидировать несколько единиц украинской бронированной техники и пикапов. В результате украинские вооруженные формирования отступили от Александрополя. В Минобороны России добавили, что освобождение села стало возможным благодаря слаженной работе артиллеристов и штурмовиков, а также операторов БПЛА, обеспечивающих поддержку наступающих групп наземной пехоты.

Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России