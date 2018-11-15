Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

Военные "Востока" показали в соцсетях кадры с российским триколором в освобожденном селе, расположеном в нескольких километрах от границ с Запорожской и Днепропетровской областями.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Они освободили из-под контроля противника населенный пункт Вольное Поле, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 16 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены бойцами"Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно представители "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад армии киевского режима, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии. За минувшую неделю враг потерял более 1130 человек личного состава ранеными и убитыми, 15 боевых бронированных машин, 41 единицу автомобильной техники, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

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Фото: Минобороны России