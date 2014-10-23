"Север" в ходе СВО успешно не дает противнику зайти на российскую территорию.

Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 1711-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии при "Северной" группировке войск. Специалисты поразили пехоту и военную технику Вооруженных сил Украины. Известно, что противник предпринимает попытки прорваться к государственной границе РФ.

В ходе ожесточенных боев морпехи демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и волю к победе. Морские пехотинцы Каспийской флотилии отрезают путь и уничтожают украинскую пехоту и технику. пресс-служба Минобороны РФ

Командир роты морской пехоты с позывным "Маяк" объяснил СМИ, что живая сила армии киевского режима морально уничтожена, так как бойцы врага постоянно попадали под огневое воздействие, штурмовые действия, стрелковые бои, в которых наши подразделения не заметили у ВСУ никакого проявления мужества. Военнослужащий добавил, что противник встречал бой, но не был способен ожесточенно его вести из-за сильного изнеможения.

Отбили Курскую область, Гуево, Горналь. Недавно вышли из леса. За нами сила, за нами правда. За нами победа. командир штурмового отделения 177-го полка морской пехоты с позывным "Каспер"

ВС РФ поразили "Геранями" склады ВСУ на октябрьском направлении.

Фото и видео: Минобороны России