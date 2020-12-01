Расчеты российских БПЛА поразили цель ВСУ на СВО.

Российские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" ликвидировали склады подразделений Вооруженных сил Украины на октябрьском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции. Наши дроны атаковали помещения 117-й 17-я отдельной тяжёлой механизированной бригады армии киевского режима, размещенные вблизи населенного пункта Золотой Колодезь.

Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на александро-калиновском направлении.

Фото и видео: Минобороны России