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Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на александро-калиновском направлении

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Задача выполнена "Югом" около Александро-Шультино на СВО.

Российские операторы FPV-дронов сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на александро-калиновском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована в зоне проведения специальной военной операции представителями 132-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад при "Южной" группировке войск.  Известно, что военнослужащие успешно ликвидировали боевую технику и живую силу противника вблизи населенного пункта Александро-Шультино.

Замыслы ВСУ сорвали операторы FPV-дронов 132-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад, которые точными ударами уничтожили технику и живую силу противника.

пресс-служба Минобороны РФ

СПециалисты указали СМИ, что попытка проведения ротации живой силы армии киевского режима на багги и квадроцикле была зафиксирована ранее воздушной разведкой отечественных подразделений. 

Группировка "Запад" уничтожили орудия ВСУ с помощью БПЛА "Орлан-10" и "Ланцет".

Фото и видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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