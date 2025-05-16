Задача выполнена "Югом" около Александро-Шультино на СВО.

Российские операторы FPV-дронов сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на александро-калиновском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована в зоне проведения специальной военной операции представителями 132-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад при "Южной" группировке войск. Известно, что военнослужащие успешно ликвидировали боевую технику и живую силу противника вблизи населенного пункта Александро-Шультино.

Замыслы ВСУ сорвали операторы FPV-дронов 132-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад, которые точными ударами уничтожили технику и живую силу противника. пресс-служба Минобороны РФ

СПециалисты указали СМИ, что попытка проведения ротации живой силы армии киевского режима на багги и квадроцикле была зафиксирована ранее воздушной разведкой отечественных подразделений.

Группировка "Запад" уничтожили орудия ВСУ с помощью БПЛА "Орлан-10" и "Ланцет".

Фото и видео: Минобороны России