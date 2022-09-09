Группировка "Запад" уничтожили орудия ВСУ с помощью БПЛА "Орлан-10" и "Ланцет"

Артиллеристы на СВО выполнили задачу в темное время дня.

Российские военнослужащие успешно поразили боевую технику и артиллерийские орудия подразделений Вооруженных сил Украины с использованием связки дрона "Орлан-10" и барражирующих боеприпасов "Ланцет". Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована в зоне проведения специальной военной операции представителями мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при "Западной" группировке войск. Известно, что боевой расчет БПЛА "Орлан-10" в ночное время суток выявил вспышки залпов из замаскированной артиллерийской установки противника. Эти сведения были направлены на отечественный командный пункт, после чего расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" поднял оружие в воздух и довел до района обнаружения орудия ВСУ.

Точную наводку в цель оператора ударного БПЛА осуществляли расчеты разведывательного беспилотника. Благодаря системе автозахвата цели "Ланцет" в условиях воздействия РЭБ противника достиг цели и уничтожил орудие ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Начальник расчета "Орлан-10" с позывным "Медведь" указал журналистам на неприхотливость и высокую надежность аппарата. По словам бойца, за время СВО разработчики несколько раз модернизировали машину. В частности, они улучшили разрешение обеих видеокамер, а также усилили стабилизацию изображения.

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Фото и видео: Минобороны России