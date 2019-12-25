Уиткофф высоко оценил переговоры с Путиным в Петербурге

По его словам, встреча была нужна, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло на встрече с Зеленским.

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт‑Петербурге прошли в конструктивном ключе. Об этом в соцсети X написал спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

Американский дипломат отметил, что в ходе встречи стороны затронули рамочные условия мирного соглашения, а также обсудили прогресс, достигнутый на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

Мы продолжим работать над трехсторонними переговорами США, России и Украины на техническом уровне. Стивен Уиткофф, спецпосланник лидера США

Отдельно представитель Белого дома выразил благодарность Путину за освобождение наемника Стивена Хаббарда. Теперь американец может вернуться к семье. По его словам, контакты России, США и Украины продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне.

Итоги переговоров в Петербурге прокомментировали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он заявил об обнадеживающем прогрессе, достигнутом в ходе бесед с российской и украинской сторонами.

После встречи в Путиным Стивен Уиткофф улетел в Осло, где до этого у него были переговоры с европейскими представителями и Владимиром Зеленским.

Фото: сайт Кремля