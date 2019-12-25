Самолет Уиткоффа вылетел из Петербурга

Американскую делегацию в аэропорт сопровождал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа покинул аэропорт "Пулково". Об этом сообщило РИА Новости.

Переговоры Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, которые проходили в Константиновском дворце, завершились незадолго до этого. Американскую делегацию до аэропорта сопроводил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин и Стив Уиткофф в ходе встречи продолжили обсуждать пути достижения устойчивого мира. Эти вопросы стали развитием темы, затронутой ранее в телефонном разговоре президента РФ с Дональдом Трампом.

Премьер‑министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что после переговоров в России спецпосланника президента США будут ждать в Осло.

На встрече с Уиткоффом Путин сообщил об освобождении американского наемника Стивена Хаббарда. Также глава государства заявил, первые танкеры с российским дизелем в ближайшее время направятся в США.

Фото: Piter.TV