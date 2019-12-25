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Уиткофф после встречи с Путиным в Петербурге вернется в Осло
Сегодня, 11:21
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Уиткофф после встречи с Путиным в Петербурге вернется в Осло

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Норвежская сторона рассчитывает получить от представителя Белого дома сведения о его контактах в России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров в России направится в Осло. Его ожидают в стране в среду, заявил премьер‑министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщило агентство ЭФЭ.

Норвежский министр не исключил, что встретит Уиткоффа в аэропорту. По его словам премьера, власти Норвегии рассчитывает получить от спецпосланника сведения о его контактах в России.

В минувший вторник 20 октября Стив Уиткофф участвовал в переговорах с представителями Украины и рядом европейских политиков. В среду утром текущего дня он прибыл в Санкт‑Петербург для встреч с российским руководством. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня.

В ходе визита в Россию Уиткофф намерен предложить Путину организовать прямые трёхсторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Фото: сайт Кремля

Теги: переговоры в петербурге, путин и уиткофф, уиткофф петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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