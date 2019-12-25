Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Петербург

Уиткофф должен представить новый проект мирного соглашения.

Самолет спецпосланник американского президента Стива Уиткоффа прибыл в Петербург из Осло после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В аэропорту американца принимал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

По данным Politico, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным будут обсуждаться предложения по урегулированию украинского конфликта. Уиткофф озвучит идеи, появившиеся на предыдущих консультациях. Также российскому лидеру могут предложить организовать трехстороннюю встречу с участием Трампа и Зеленского.

Также среди возможных целей двухсторонних контактов зарубежные издания назвали попытку добиться освобождения гражданина США, который длительное время находится в российском заключении.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в ходе визита в Петербург Уиткофф представит разработанные США и Европой предложения по завершению конфликта на Украине.

Фото: Piter.TV