Переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге завершились, они продлились около 3 часов

Встреча проходила в закрытом режиме в Константиновском дворце.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом длились в Санкт-Петербурге более трех часов. Главной темой встречи стали урегулирование украинского конфликта и развитие двусторонних отношений РФ и США, сообщило РИА Новости.

Встреча проходила в Константиновском дворце в закрытом режиме, она началась в 11.48 по московскому времени. С российской стороны в переговорах участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале беседы Уиткофф сообщил Путину, что привез в Петербург документы, в которых изложены некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в конфликте на Украине. По словам спецпосланника главы Белого дома, переговоры в Осло с президентом Владимиром Зеленским были продуктивными.

В ходе переговоров в Петербурге Путин заявил, что первые танкеры с российским дизельным топливом отправятся в США уже через два‑три дня.

Фото: сайт Кремля