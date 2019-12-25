Путин: первые танкеры с дизелем уйдут из России в США через два-три дня

На них будут 40 тысяч тонн дизеля.

Первые танкеры с дизельным топливом отправятся в Соединенные Штаты уже через два‑три дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Петербурге со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, сообщил ТАСС.

Глава государства уточнил, что первый танкер повезет 40 тысяч тонн дизтоплива, далее будут организованы последовательные поставки. Он также обратил внимание на рыночный эффект от договоренности о поставках. После того как стороны объявили о планах отгрузок, мировые цены на дизельное топливо сразу упали на 5–6 %.

В начале октября Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты, в том числе дизель, на американский и мировой рынки. По распоряжению главы Белого дома, Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизтоплива на мировой рынок.

Ранее мы сообщали, что Стив Уиткофф прилетел в Петербург для переговоров с Путиным.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)