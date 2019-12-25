Путин примет Уиткоффа в первой половине дня в Петербурге

На переговорах будет присутствовать спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Встреча лидера России Владимира Путина со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом состоится в Константиновском дворце. Деталями дипломатического мероприятия поделился с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры запланированы на первую половину дня. Одной из главных тем беседеы между Путиным и Уиткоффом будет украинское урегулирование. В диалоге с российской стороны также примет участие спецпредставитель по международному инвестиционно‑экономическому сотрудничеству, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Утром 21 октября Стив Уиткофф прилетел в Петербург из норвежской столицы, где накануне шли переговоры с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Фото: сайт Кремля