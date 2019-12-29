Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе

Анкара хочет получить дополнительные боеприпасы и гуманитарную помощь.

Реджеп Тайип Эрдоган запросил у Дональда Трампа поддержку из-за операции в Идлибе. Президент Турции надеется, что США помогут его страны военным боеприпасами. Об этом сообщили журналисты местного агентства Anadolu.

Я отправил такой запрос господину Трампу заявил сам Эрдоган

Немногим ранее стало известно, что Турция опять понесла человеческие жертвы в Сирии. Минимум два человека погибли, еще шестеро оказались ранены. Спецпредставитель США по региону Джеймс Джеффри 3 марта заявил, что Вашингтон готов оказать гуманитарную помощь. Он напомнил, что Турция как член альянса НАТО пользуется американской боевой техникой.

Ранее в Минобороны заявили, что в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME