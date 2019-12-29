Боевики оттеснили правительственные силы от Алеппо.

Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции. Об этом "РИА Новостям" заявил генерал-майор Игорь Конашенков. Именно такими итогами сочинских соглашений военный поделился с журналистами. Напомним, что соглашения между Россией и Турцией по борьбе с террористами достигнуты еще полтора года назад. Подписание документа в 2018 году приветствовалось в ООН.

По мнению специалиста, ситуация в зоне деэскалации стала "очередным моментом истины". Члены запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам" оттеснили армию. Боевики заставили правительственные силы отойти на безопасную дистанцию от Алеппо. Конашенков напомнил, что атаки на мирные населенные пункты и авиабазу "Хмеймим" стали ежедневными. Объекты подвергаются артиллерийскому обстрелу.

Ранее комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии.

Видео: YouTube/Russia Insight, rusvesna. su1945, Гвардеец Империи