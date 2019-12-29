С таким докладом обратилась профильная комиссия.

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб. К такому выводу пришли специалисты в докладе, опубликованного Комиссией по Сирии. Данные размещены журналистами из издания Anadolu.

Международные эксперты полагают, что на территории страны нарушаются гражданские права населения. В частности, речь идет о пострадавших детях. Они страдают в районах, которые находятся под контролем правительственных сил. В США призвали Россию немедленно посадить боевые самолеты в Идлибе. Американцы предложили войскам отойти на линию разграничения, которая установлена в 2018 году.

Ранее Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии.

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