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Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

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Правительство страны закрыло небо для чужой авиации и дронов.

Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на представителей Минобороны РФ. Ситуация связана с тем, что правительство закрыло небо над провинцией Идлиб.

По мнению главы Центра по примирению враждующих сторон, Сирия была вынуждена пойти на данные меры. Ограничения для самолетов и беспилотников начали действовать с 1 марта. Любые воздушные цели будут считаться вражескими и ликвидироваться.

Ранее Россия отправила в Идлиб свой "самый продвинутый" самолет-разведчик.

Видео: YouTube/Al Jazeera English

Теги: авиация, безопасность, идлиб, турция
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