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Россия отправила в Идлиб свой "самый продвинутый" самолет-разведчик

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Ранее он летал над Турцией.

Россия отправила в Идлиб свой "самый продвинутый" самолет-разведчик. Речь идет о воздушном судне Ту-214Р. Журналистам удалось сфотографировать самолет в небе Сирии. Снимки размещены в Telegram-канале "Военный осведомитель".

В январе данный самолет летал над Турцией. Тогда он направлялся из Чкаловского аэродрома на авиабазу Хмеймим . Тогда борт также засекли журналисты, которые опубликовали карту полета. Им даже стал известен серийный номер разведчика из России - RF-64514. Самолет уже находился в Сирии в 2016 году. Он был на авиабазе в течение двух недель. С июля борт выполнял задания в России.

Ранее скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов.

Фото: Twitter/ZaitunAgency
 

Теги: идлиб, самолет-разведчик
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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