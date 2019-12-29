Ранее он летал над Турцией.

Россия отправила в Идлиб свой "самый продвинутый" самолет-разведчик. Речь идет о воздушном судне Ту-214Р. Журналистам удалось сфотографировать самолет в небе Сирии. Снимки размещены в Telegram-канале "Военный осведомитель".

В январе данный самолет летал над Турцией. Тогда он направлялся из Чкаловского аэродрома на авиабазу Хмеймим . Тогда борт также засекли журналисты, которые опубликовали карту полета. Им даже стал известен серийный номер разведчика из России - RF-64514. Самолет уже находился в Сирии в 2016 году. Он был на авиабазе в течение двух недель. С июля борт выполнял задания в России.

Ранее скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов.

Фото: Twitter/ZaitunAgency

