Олег Егоров рассказал о работе ВС РФ на территории Идлиба.

ВКС России уничтожили объекты "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 3 октября сделал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров. Генерал-майор РФ пояснил, что операция выполнялась Вооруженными силами РФ на территории идлибской зоны. Погибли 13 боевиков, включая двух местных полевых командиров Абу Юсеф Аш-Шами и Халед аль-Юсеф (Абу Омар). Военные нанести воздушные удары по укрытиям незаконных вооруженных формирований, расположенных под землей. Атаки совершены в районах населенных пунктов Руайха и Мсибин. Известно, что также тяжелые ранения получили 22 террориста.

Уничтожены объекты террористической группировки, которые представляли угрозу безопасности военнослужащим российской группировки и правительственных войск САР. Олег Егоров, генерал-майор РФ

Дополнительно Воздушно-космические России уничтожили склад с вооружением террористов. Там располагались четыре пусковые установки реактивных снарядов кустарного производства, зенитная установка ЗУ-23 и стрелковое вооружение. Олег Егоров полагает, что миссия помогла избежать плены по диверсиям на объектах ВС РФ в Сирии.

"Джебхат ан-Нусра" - Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

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Фото и видео: Минобороны России