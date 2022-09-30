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Патрушев: дестабилизировав Евроатлантику, англосаксы делают то же самое в АТР

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Секретарь СБ РФ рассказал о мировых угрозах.

Запад дестабилизировал ситуацию в Евроатлантическом регионе и теперь пытается сделать то же самое в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Соответствующей информацией с участниками заседания руководителей разведывательных управлений и служб безопасности СНГ сделал российский секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он уточнил, что Западу мало уже произошедших кровавых авантюр.

Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей.

Николай Патрушев, секретарь СБ РФ

По словам эксперта, практически вернув Евроатлантический регион к состоянию холодной войны, англосаксы предпринимают похожие шаги в зоне АТР. В частности, там продвигаются национальные интересы при помощи военного блока AUCUS и Quad.

Патрушев: Запад продолжает подготовку к конфликту с РФ.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, дестабилизация, евроатлантика, запад, николай патрушев, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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